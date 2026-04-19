Eșecul politicilor de austeritate și recesiunea

Sorin Grindeanu a explicat că nemulțumirea PSD nu este una personală la adresa premierului, ci este fundamentată pe rezultatele economice dezastruoase ale ultimelor zece luni. Liderul social-democrat a evidențiat faptul că România a intrat într-o fază de recesiune, fiind la a șasea lună consecutivă de scădere economică. În acest context, inflația galopantă și pierderea a zeci de mii de locuri de muncă reprezintă, în viziunea PSD, o dovadă clară că actualul model de guvernare bazat pe tăieri nu funcționează.

Reformele administrative sub semnul întrebării

Președintele social-democrat a contestat modul în care au fost realizate așa-zisele reforme în administrația locală și centrală. Grindeanu susține că ceea ce guvernul Bolojan numește reformă a fost, în realitate, o serie de concedieri în masă care nu au adus îmbunătățiri serviciilor publice sau digitalizării. Acesta a pledat pentru continuarea investițiilor publice și pentru adoptarea programului de relansare propus de PSD, care a fost ignorat sau blocat în mod repetat de partenerii de coaliție în ultima perioadă.