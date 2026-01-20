Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, cu o magnitudine de 2,9 pe scara Richter (foto: arhivă)
Un cutremur cu magnitudinea 2,9 s-a produs marți dimineața, la ora 7:23, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a avut loc la o adâncime de 122,8 kilometri și s-a resimțit în mai multe localități din apropiere.
Cele mai apropiate orașe de epicentru sunt Buzău (53 km), Sfântu Gheorghe (61 km), Brașov (63 km), Focșani (64 km), Ploiești (69 km) și Târgoviște (98 km).
Cutremurul face parte din activitatea seismică obișnuită a zonei Vrancea, cea mai activă regiune seismică din România.
Citește și:
- 10:52 - Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europei: Reafirm că România va avea un guvern prooccidental într-un termen rezonabil- VIDEO
- 10:31 - Parada de austeritate la Moscova, de Ziua Victoriei. Putin a acuzat din nou sprijinul NATO acordat Ucrainei – VIDEO
- 10:11 - Cod GALBEN de vreme severă în jumătate de țară: ploi torențiale, grindină și vânt puternic - HARTA
- 09:47 - Val de concedieri în România. Mii de oameni vor fi dați afară din sociețăți și companii de stat
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News