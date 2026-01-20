Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

20 ian. 2026, 08:19
Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, cu o magnitudine de 2,9 pe scara Richter (foto: arhivă)

Un cutremur cu magnitudinea 2,9 s-a produs marți dimineața, la ora 7:23, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de 122,8 kilometri și s-a resimțit în mai multe localități din apropiere.

Cele mai apropiate orașe de epicentru sunt Buzău (53 km), Sfântu Gheorghe (61 km), Brașov (63 km), Focșani (64 km), Ploiești (69 km) și Târgoviște (98 km).

Cutremurul face parte din activitatea seismică obișnuită a zonei Vrancea, cea mai activă regiune seismică din România.

