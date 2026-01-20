S-a lăsat cu amenzi usturătoare și dosar penal după meciul dintre Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti a aplicat cinci sancţiuni contravenţionale şi a deschis un dosar de cercetare penală, după meciul de fotbal dintre echipele Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova, scor 0-4, disputat luni, pe Stadionul „Ilie Oană".

Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 900 de lei, sancţiunile fiind aplicate pentru încălcări ale Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

În ceea ce priveşte dosarul penal, acesta a fost deschis pentru posesie de materiale pirotehnice, faptă ce constituie infracţiune conform Legii 126/1995.



Tipuri de abateri sancţionate:

2 persoane au fost amendate pentru consum de alcool în incinta arenei sportive;

1 sancţiune a fost aplicată pentru injurii şi provocare de scandal;

2 angajaţi ai firmei de pază au fost sancţionaţi pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în planul de acţiune.



Dintre cei amendaţi, 2 suporteri au primit şi măsura complementară de interzicere a accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni, anunţă Prefectura Prahova.



În continuare se fac verificări pentru identificarea tuturor celor care au încălcat normele legale în vigoare, în vederea luării măsurilor legale.

