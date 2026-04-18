Totuși părerile sunt împărțite în Coaliție, iar voci din PSD susțin că scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și economică, reprezintă un atentat la siguranța națională.

Companiile care pot aduce miliarde la buget

Conform estimărilor bazate pe capitalizările bursiere din martie 2026, primele trei tranzacții prioritare ar putea aduce la buget între 3 și 8 miliarde lei

• Vânzarea unui pachet de 5–10% din Hidroelectrica, printr-un mecanism de tip ABB, cu venituri estimate între 3,1 și 6,2 miliarde lei

• Vânzarea a 5–7% din Romgaz, tot prin ABB, cu un potențial de 2,2 – 3,1 miliarde lei

• Listarea CEC Bank prin IPO, cu un volum ce urmează să fie stabilit prin studii de fezabilitate.

Strategia propusă include două tipuri de tranzacții:

• ABB (Accelerated Book Building) – metodă rapidă prin care pachete mari de acțiuni sunt vândute investitorilor instituționali

• IPO (Initial Public Offering) – listarea inițială la bursă, prin care o companie își oferă acțiunile publicului larg

Companiile luate în calcul pentru listarea pe bursă

CEC Bank

• Compania Națională Aeroporturi București

• Administrația Porturilor Maritime Constanța

• Societatea Națională a Sării (Salrom)

• Loteria Română

• Imprimeria Națională

• Poșta Română

Companiile produse pentru lichidare

CFR Marfă SA

Societatea Națională a Căilor Ferate Române - Regie Autonomă

CFR-IRLU SA

PETROTRANS SA

Electrocentrale Grup SA

Războiul declarațiilor în scandalul companiilor de stat

Oana Gheorghiu: Nu vinde nimeni țara, introducem mecanisme pentru ca bunurile statului să nu mai fie prăduite.

Ilie Bolojan: Niște șobolani și șoareci ne mănâncă rezervele din cămară. Raportul a fost discutat în ultima ședință de Guvern și nu au existat obiecții. Totodată, măsura este inclusă în programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

PSD: Fals! Nu am discutat așa ceva. Am discutat doar lista referitoare la restructurări.