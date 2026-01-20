Florian Coldea ajunge azi în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Cum încearcă fostul general al Statului Paralel să blocheze dosarul DNA care îl vizează
Acuzațiile sunt de șantaj, trafic de influență și spălare de bani
Fostul general SRI, Florian Coldea se prezintă astăzi în fața magistrațillor de la Curtea de Apel București. Generalii statului paralel atacă trimiterea primului în judecată a dosarului întocmit de procurorii DNA și încearcă blocarea acestuia în instanță.
Constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, trafic de influență și spălare de bani sunt acuzațiile care stau la baza dosarului ce a zguduit sistemul judiciar românesc, potrivit Realitatea PLUS.
După ce, în faza de urmărire penală, ar fi fost exercitate presiuni asupra procurorului de caz, Coldea recurge acum la manevre disperate pentru a evita consecințele legale.
În ceea ce-l privește pe fostul general SRI Dumitru Dumbravă, decedat în septembrie 2025, se așteaptă constatarea încetării urmăririi penale, însă moștenirea sa rămâne blocată. Măsurile asigurătorii dispuse de DNA asupra bunurilor și sumelor de bani care nu au putut fi justificate sunt încă în vigoare.
La ultimul termen de judecată, Florian Coldea nu s-a prezentat în fața instanței, fiind plecat din țară și a fost reprezentat de avocatul său, Valentin Șelaru. Acesta este un fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și, potrivit Realitatea PLUS, un apropiat al fostei șefe DNA Laura Codruța Kövesi, despre care se afirmă că ar fi făcut parte din așa-numita „rețea a judecătorilor din culoarele justiției”.
