”Verificările preliminare efectuate de poliţişti au relevat că impactul s-ar fi produs după ce un bărbat de 41 de ani, care conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanţa corespunzătoare faţă de autoturismul condus în faţa sa de către o femeie de 39 de ani. În urma coliziunii, autoturismul condus de către femeia de 39 de ani a fost proiectat pe trecerea pentru pietoni, unde a surprins şi accidentat un bărbat de 52 de ani, aflat în traversarea străzii”, a transmis IPJ Maramureş.



În urma accidentului au fost răniţi femeia de la volanul celui de-al doilea autoturism şi pietonul, ei fiind transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.



Atât șoferii auto, cât şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.



Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului rutier.