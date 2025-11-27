Echipaje multiple mobilizate la locul accidentului

Pompierii Detașamentului Giurgiu au intervenit cu o autospecială de stingere, sprijiniți de un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și forțe ale Poliției Rutiere. La sosirea salvatorilor, una dintre ocupante, o tânără de 19 ani, prezenta traumatisme și necesita îngrijiri medicale.

Paramedicii au stabilizat-o la fața locului și au transportat-o ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații suplimentare.

Măsuri de siguranță la fața locului

Pompierii au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, deconectând bornele bateriilor celor două vehicule implicate. Circulația în zonă a fost îngreunată temporar pe durata intervenției.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului. Ancheta va clarifica dacă viteza, neatenția sau alte cauze au contribuit la coliziunea dintre cele două autoturisme.

Accident rutier în Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu