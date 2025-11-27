Două persoane au necesitat îngrijiri medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a anunțat că două persoane aflate în ambulanță au avut nevoie de evaluare medicală în urma impactului. Ambele victime erau conștiente și cooperante la sosirea echipajelor.

După examinarea pacienților, unul dintre ei – care prezenta un posibil traumatism la nivelul coloanei vertebrale – a fost preluat de ambulanța SMURD și transportat la UPU Bistrița pentru investigații suplimentare.

Surse locale au precizat că autospeciala implicată este o ambulanță privată de dimensiuni reduse, iar primele date sugerează că accidentul a fost provocat de o coliziune în spate cu un alt autovehicul. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de polițiști.