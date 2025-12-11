Profesorii și medicii anunță proteste majore pe final de an. Nemulțumirile ajung la poarta lui Nicușor Dan

Sindicaliști din învățământ vor protesta la Cotroceni
Se pregătește cel mai mare protest anti‑Bolojan înainte de Crăciun. După ce românii s-au strâns ieri în fața Parlamentului, profesori, medici și alți bugetari din domenii-cheie anunță că vor manifesta pe 18 decembrie la poarta lui Nicușor Dan. Totul vine după ce pachetul 2 al lui Bolojan a primit undă verde de la CCR și urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie.

Creșterile de peste 70% la impozitele pe terenuri, imobile și mașini vor intra în vigoare peste trei săptămâni. Românii revoltați au anunțat că pe 18 decembrie se va organiza cel mai mare protest în fața Palatului Cotroceni, după ce a fost aprobat deja al doilea rând de taxe uriașe.

Profesorii spun că, în ciuda promisiunilor repetate, salariile actuale nu le ajung nici pentru cheltuielile de zi cu zi și se pregătesc pentru cele mai sărace sărbători din ultimii ani.

Cu mesajul că demnitatea nu se negociază, sindicatele din educație cer demisia ministrului Daniel David, pe care îl acuză că încearcă să reducă la tăcere vocea a peste 300.000 de angajați din sistemul de învățământ.