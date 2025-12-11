Tânăra de 22 de ani din Alicante își înregistra prezența la ora 6:45 sau 7:00, deși programul oficial începea mai târziu și nu avea sarcini alocate în acel interval.

Compania a emis avertismente de-a lungul a doi ani, acuzând-o și de vânzarea neautorizată a unei baterii auto aparținând firmei. Angajata a susținut că venea mai devreme din cauza volumului mare de muncă, dar nu a adus dovezi în instanță.​

Tribunalul Social din Alicante a validat concedierea, invocând Articolul 54 din Statutul Muncitorilor spaniol, care pedepsește nerespectarea instrucțiunilor ca abatere gravă, conform metro.

Magistrații au subliniat că problema nu era punctualitatea excesivă, ci neloialitatea demonstrată prin ignorarea regulilor și coordonării echipei logistice. Decizia rămâne valabilă, cu posibilitatea de apel la Curtea Supremă din Valencia.​

Compania a insistat că respectarea orelor și instrucțiunilor este esențială pentru buna funcționare a operațiunilor logistice. Cazul ilustrează tensiunile dintre inițiativă individuală și reguli stricte la locul de muncă, atrăgând atenția presei internaționale.