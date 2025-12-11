Tratamentul bolii arteriale periferice este complex și poate include modificarea stilului de viață, medicație sau proceduri de revascularizare arterială. Acest ultim tip de tratament poate fi realizat prin procedee diferite, precum angioplastia cu balon sau angioplastia cu stent. Atunci când depunerile de calciu și colesterol rigidizează foarte mult peretele arterial, medicul poate indica o procedură de aterectomie cu sistemul Jetstream, pentru îndepărtarea plăcilor de aterom. Pe lângă procedurile endovasculare, medicul poate recomanda inclusiv o intervenție de chirurgie vasculară, prin bypass arterial. În unele cazuri poate fi necesară efectuarea unor proceduri hibride, care combină tehnicile de cardiologie intervențională cu cele de chirurgie vasculară.

Aflați mai mult despre tratamentul bolii arteriale periferice, ce implică acesta, când este indicat și care sunt avantajele, aflăm de la Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară la Spitalul Clinic SANADOR.

