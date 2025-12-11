„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și în persoanele aflate în funcții de conducere”, se arată în poziția oficială.

Potrivit CSM, succesiunea evenimentelor din ultimele luni ar indica „un plan bine stabilit”, care ar fi inclus trivializarea discuțiilor despre pensiile de serviciu, organizarea de proteste împotriva judecătorilor, „îndemnuri publice la revoltă din partea președintelui țării”, precum și activarea unor foști magistrați pensionați. Consiliul afirmă că reportajul Recorder ar fi venit „în preziua soluției Curții Constituționale”, amplificând presiunea asupra sistemului.

CSM respinge acuzațiile din material, susținând că acestea contrazic evaluările internaționale pozitive din ultimii ani: ridicarea MCV, rapoartele privind statul de drept din 2023–2025, intrarea în Schengen și procedura de aderare la OCDE. Toate acestea, afirmă instituția, „presupun existența unui stat de drept funcțional”.

Consiliul explică și procedurile criticate în reportaj. În privința detașărilor și delegărilor, CSM subliniază că acestea nu pot fi făcute fără acordul judecătorilor, „ca expresie a principiului inamovibilității”. De asemenea, constituirea completurilor de judecată ar urma o procedură complexă, nu „voința unilaterală” a unui președinte de instanță, iar deciziile pot fi contestate inclusiv de magistrații afectați.

„Actuala reglementare oferă suficiente pârghii de control jurisdicțional în legătură cu așa-zisele dezvăluiri”, transmite Secția pentru judecători.

CSM critică și faptul că reportajul ar generaliza pe baza unor dosare penale, deși acestea reprezintă doar 10% din totalul cauzelor din instanțe. „Anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătorești, cu consecințe grave asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor”, avertizează instituția.

Consiliul anunță că va analiza măsurile necesare, dar dă asigurări că rămâne „fidel misiunii constituționale de garantare a independenței justiției”, indiferent de presiunile externe.

În final, CSM face apel la societate „să nu se lase influențată de poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor”.

Vezi AICI comunicatul integral al CSM.