Parchetul European a făcut descinderi la mai multe companii auto din România. Vizat de dosar este și premierul Ilie Bolojan, care a cumpărat microbuze în perioada în care se bucura de funcția de șef al Consiliului Județean Bihor.

Totul după ce, ministrul Investișiilor și Proiectelor Europene a sesizat Parchetul European referitor la controversele din jurul achiziției de microbuze electrice pentru elevi.

Potrivit unor surse, microbuzele ar fi fost vândute prin firmele deținute de miliardarul Ion Țiriac.