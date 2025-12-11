Procurorii lui Kovesi descind la firmele lui Țiriac, într-un megadosar care-l vizează și pe Bolojan

Ion Tiriac 2019 (Profimedia)
Procurorii din subordinea Laurei Codruța-Kovesi fac cercetări în cazul microbuzelor școlare achiziționate la suprapreț. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, chiar și firmele omului de afaceri Ion Țiriac ar fi vizate de percheziții.

Parchetul European a făcut descinderi la mai multe companii auto din România. Vizat de dosar este și premierul Ilie Bolojan, care a cumpărat microbuze în perioada în care se bucura de funcția de șef al Consiliului Județean Bihor.

Totul după ce, ministrul Investișiilor și Proiectelor Europene a sesizat Parchetul European referitor la controversele din jurul achiziției de microbuze electrice pentru elevi.

Potrivit unor surse, microbuzele ar fi fost vândute prin firmele deținute de miliardarul Ion Țiriac. 

