Ministerul Sănătății recomandă: copiii între 1 și 3 ani trebuie să evite alimentele dulci, cu zahăr adăugat, băuturile gazoase, fast-food-ul, mâncărurile prăjite sau sărate
București, 10 decembrie 2025. La finalul lunii noiembrie, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial (Ordin al ministrului sănătății nr. 1582 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 541/2025 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți în unitățile de învățământ preuniversitar), Ministerul Sănătății a completat prevederile referitoare la modul în care vor fi marcate alimentele la care au acces copiii în unitățile de învățământ, cât și recomandările generale pentru alimentația sugarilor și copiilor. Ordinul introduce și sancțiuni care pot fi date de inspectorii sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și cea a municipiului București, precum și din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.
Noul act normativ precum și cel modificat înlocuiesc ordinul 1563/2008 și au apărut în urmapropunerilor de actualizare pe care Asociația SAMAS, prin programul Sănătos de mic, șiColegiul Dieteticienilor din România le-au făcut încă din anul 2018. Aceste propuneri au fostdezbătute într-un grup de lucru la care au participat și reprezentanți ai Administrației Spitalelorși Serviciilor Medicale București, ai Institutului Național de Sănătate Publică, precum și din Comisia de diabet zaharat, nutriţie și boli metabolice din cadrul Ministerului Sănătății.
Completări importante aduse ordinului inițial:
„Actualizarea prevederilor în baza cărora se alcătuiește un meniu echilibrat în grădinițe a fost un demers necesar și util pentru creșterea sănătoasă a generațiilor viitoare și marchează un moment important în munca noastră din programul Sănătos de mic, în care lucrăm 360 de grade, cu profesioniști din grădinițe, părinți, copii și familia extinsă, pentru a preveni riscul de obezitate infantilă și a crea bune obiceiuri alimentare”, declară Simona Retea, director al programului Sănătos de mic derulat de Asociația SAMAS.
„Prin noul act normativ, se asigură o aliniere la standardele europene actuale privind nutriția, îmbunătățindu-se astfel calitatea alimentației în instituțiile de învățământ, dar și modul în care părinții abordează meniurile copiilor acasă. Prin reevaluarea recomandărilor privind aportul energetic, necesarul de nutrienți, prin definirea clară a porțiilor alimentare și introducerea recomandărilor pentru hidratare, acest Ordin contribuie la sănătatea copiilor și la o educație nutrițională mai eficientă. Totodată, clarificarea categoriilor de specialiști implicați și actualizarea denumirilor instituțiilor reflectă o adaptare necesară la realitățile actuale ale sistemului de sănătate” − explică Dr. Diana Voican, medic pediatru și director medical al programului Sănătos de mic.
Conform ordinului anterior, Ministerul Sănătății stabilise deja o listă completă de alimente care trebuie evitate sau servite rar și în cantități mici în alimentația copiilor. Printre acestea:
A. alimente sărace în nutrienți și bogate în zaharuri și grăsimi care nu vor fi servite copiilor:
- băuturi aromate de fructe; prăjituri, gogoși, plăcinte, frișcă din comerț; bomboane (inclusiv cele gumate), jeleuri, acadele, caramele, bezele; ciocolată; deserturi înghețate (de exemplu: înghețată, tort de înghețată); ulei de cocos; untură; ulei de palmier; murături cu conținut crescut de sare; chipsuri (de cartofi, de legume), tortilla, sărățele, salatini, covrigei, pufuleți, nachos.
B. Alimente cu risc de sufocare (nu vor fi servite copiilor cu vârsta sub 4 ani)
- alimentele tari, mici, rotunde, netede și lipicioase pot provoca sufocarea copiilor mici; pește cu oase; gumă de mestecat. Alimente cu texturi fibroase (de exemplu: țelină, ananas) vor fi servite doar tocate mărunt; legume sau fructe tari, crude, tăiate felii subțiri sau răzuite; unturi din fructe oleaginoase (de exemplu, unt de arahide), doar întins subțire pe pâine; fructe oleaginoase mai mari decât semințele de susan se servesc doar tocate sau mărunțite; struguri întregi și roșii cherry doar tăiate în sferturi.
C. Alimente cu risc pentru siguranță alimentară
- laptele nepasteurizat; brânzeturi și iaurturi din lapte nepasteurizat (de exemplu: brie, camembert, roquefort și gorgonzola etc.); pește afumat la rece; ouă crude sau insuficient gătite; preparate care conțin următoarele: înghețată, mousse, maioneză și sosuri; carne preparată termic insuficient; fructe de mare, crustacee sau pește crude; suc sau cidru nepasteurizat; băuturi energizante.
Obezitatea infantilă, la cote alarmante
Reglementările ordinelor 1582 și 541 vin în contextul în care, în România, obezitatea infantilăeste la cote alarmante. Cel mai recent studiu despre starea de sănătate a copiilor români, Studiul de evaluare a sănătății copiilor și tinerilor cu vârsta de 1-24 ani, realizat în parteneriat de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), Directoratul Norvegian de Sănătate, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (INSMC) și Biroul de țară al OMS pentru România, arată că:
Despre Asociația SAMAS
Din 2013, SAMAS activează în domeniul prevenției și al educației pentru sănătate. Activitatea asociației este dedicată profesioniștilor din domeniul sănătății și părinților, deopotrivă. AsociațiaSAMAS formează profesioniști din domeniul sănătății și cel educațional, pentru ca aceștia să-ipoată ajuta pe părinți să ia cele mai bune decizii pentru sănătatea copiilor, și derulează programe sociale menite să combată mortalitatea infantilă (Cutia Bebelușului) și să reducăriscul de obezitate infantilă (Sănătos de mic).
Despre programul Sănătos de mic
Inițiat în 2017 de către Asociația SAMAS și Danone România, Sănătos de mic își propune să reducă riscul de obezitate infantilă și să formeze obiceiuri alimentare sănătoase, printr-un program național de educație nutrițională în grădinițe. Sănătos de mic include activități de formare în nutriția sănătoasă a copilului pentru cadre didactice și medicale din grădinițe, ateliere de gătit sănătos pentru părinți și copii, conferințe cu specialiști și elaborarea de materiale-resursă. Până acum, 489 de grădinițe de stat s-au înscris în program și 998 cadre didactice și medicale au fost formate gratuit în nutriția preșcolarului, pe platformacursuri.sanatosdemic.ro.