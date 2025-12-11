Medicul oftalmolog Monica Pop critică dur consumul excesiv de vitamina C și spune că popularitatea acesteia se datorează mai degrabă marketingului decât beneficiilor reale. Ea atrage atenția că organismul asimilează mult mai bine vitamina C provenită din fructe, nu din suplimente luate la întâmplare.

„E o mare prostie vitamina C. Vitamina C este un mit foarte bine vândut pentru orice”, afirmă medicul. Pop susține că, în situațiile în care este cu adevărat necesară, vitamina C ar trebui administrată „intravenos, nu așa”, și avertizează că „vitamina C are și efecte secundare”.

Potrivit acesteia, mulți oameni consumă suplimente fără să știe cum acționează și fără recomandare de specialitate, ceea ce poate duce la probleme de sănătate.

Monica Pop spune că există alternative pentru susținerea imunității

Medicul afirmă că există o schemă de suplimente pe care unii pacienți o folosesc pentru a-și susține imunitatea, însă subliniază că aceasta trebuie urmată doar cu prudență și pe baza recomandărilor specialiștilor.

Pop menționează că, în astfel de situații, unii pacienți folosesc vitamina A, vitamina D3 și anumite medicamente imunomodulatoare, însă avertizează că orice administrare trebuie făcută responsabil și monitorizată.