Atac violent asupra animalului

Potrivit datelor furnizate de IPJ Botoșani, fapta a avut loc pe 10 decembrie 2025. Tânărul ar fi intrat în gospodăria bătrânului având asupra sa un obiect tăietor-despicător, cu care ar fi lovit câinele de mai multe ori în zona capului, provocându-i moartea. Actul a fost comis cu intenție, susțin anchetatorii.

La scurt timp după incident, polițiștii l-au depistat pe agresor în zona învecinată și l-au condus la sediul poliției pentru audieri. Inițial, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au cerut arestarea preventivă.

Judecătorii au admis solicitarea anchetatorilor și au dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. El este cercetat pentru violarea de domiciliu și uciderea animalelor cu intenție, fără drept, infracțiuni pedepsite sever de legislația în vigoare.