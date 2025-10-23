Bărbatul și-a bătut câinele cu bestialitate

Cazul care a stârnit revoltă în spațiul public are consecințe penale. Bărbatul surprins în imagini lovindu-și câinele în Sectorul 3 al Capitalei este acum urmărit penal pentru rănirea cu intenție a animalelor, după ce anchetatorii au stabilit că patrupedul a fost agresat în mod repetat.

Potrivit Poliției Capitalei, investigațiile efectuate de Serviciul pentru Protecția Animalelor au arătat că faptele filmate nu au fost un incident izolat. Bărbatul și-ar fi lovit în mai multe rânduri câinele – un Cocker Spaniel în vârstă de aproximativ 10 luni –, provocându-i suferință fizică și psihică.

„În urma verificărilor s-a stabilit că, anterior momentului surprins în imagini, bărbatul ar mai fi lovit în repetate rânduri câinele pe care îl deținea. Faptele sale au provocat suferință animalului și au generat o puternică indignare în spațiul public”, a transmis Poliția Capitalei.

A fost deschis dosar penal. Câinele, preluat de ASPA

În cursul zilei de 23 octombrie 2025, polițiștii au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănire cu intenție a animalelor, faptă prevăzută de Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Animalul a fost ridicat de polițiști și predat ASPA București, fiind internat într-o clinică veterinară pentru evaluare completă.

„Câinele a fost transportat la clinica Sache Vet pentru investigații medicale amănunțite. Cei care abuzează animalele trebuie să știe că există o lege de protecție a animalelor care se aplică. Ori de câte ori sunteți martorii unor abuzuri, sesizați imediat Poliția”, a transmis ASPA București, pe pagina sa oficială.

Proprietarul, anterior amendat cu 2.000 de lei

Înainte de declanșarea anchetei penale, bărbatul fusese sancționat contravențional cu 2.000 de lei, după ce imaginile cu agresiunea – surprinse de un trecător și postate online – au devenit virale.

Cazul a provocat o reacție de indignare în rândul iubitorilor de animale și al organizațiilor de protecție a acestora, care cer aplicarea strictă a legii și sancționarea exemplară a faptelor de cruzime.

Reprezentanții ASPA au confirmat că patrupedul este stabil și în siguranță, fiind monitorizat medical.