Kovesi, dezvăluiri explozive despre România. Ce plan are?

Laura Codruța Kövesi spune că îi place foarte mult Luxemburgul și că arhitectura seamănă cu cea din orașele din Transilvania. Însă mărturisește că îi este dor de România chiar dacă este înconjurată de o comunitate mare de români.

„Îmi lipsesc multe legat de România – familia, prietenii, obiceiurile, mersul la biserică. Avem două magazine românești aici, din când în când mai mergem și cumpărăm provizii ca să facem sarmale și mâncare românească. Avem o biserică aici, este deschisă în fiecare duminică și putem merge, dar sunt foarte multe lucruri care ne lipsesc. (...) Câteodată, în weekend-uri sau când mai sunt sărbători, obișnuiesc să mai invit colegi din alte țări și încerc să le arăt care sunt tradițiile și ce mâncăm”, a declarat șefa cătușelor.

Despre viața sa la Luxemburg, procurorul-șef al Parchetului European spune că are aceiași prieteni de ani buni. Dar a dezvăluit că și-a făcut și mulți dușmani de-a lungul timpului, extrem de influenți și periculoși.

„Numărul de dușmani este mai mare, iar aceștia sunt constanți și consecvenți. Avem acum și adversari noi, poate ușor mai puternici din punct de vedere financiar și din punctul de vedere al influenței pe care o au. Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor care aveau legătură cu acest dosar.

Avem destul de multe încercări din punctul ăsta de vedere. Însă nu vorbim despre chestiunile de securitate niciodată în public. Sunt colegi care trebuie să aibă protecție și sunt dosare în care am deranjat foarte mult și oameni foarte puternici.”, a mai mărturisit procurorul-șef al Parchetului European.

Anul viitor, Laura Codruța Kövesi termină mandatul de 7 ani în fruntea Parchetului European.