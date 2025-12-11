Minora, identificată drept Călin Alesia Oana, locuiește în comuna Ulmu, iar ultima dată a fost văzută pe 30 noiembrie, în jurul orei 18:30, când a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.

Întârziere în raportarea dispariției

Părintele fetei, un bărbat de 42 de ani, le-a spus polițiștilor că adolescenta a mai plecat de acasă în trecut, însă de fiecare dată revenea după câteva zile. Pentru că situația de această dată s-a prelungit neobișnuit de mult, a decis să anunțe autoritățile.

Semnalmentele tinerei

La momentul dispariției, fata purta:

blugi albaștri

geacă neagră

încălțăminte sport

Alesia are 1,55 m înălțime, aproximativ 50 kg, păr brunet și ochi căprui. Având în vedere perioada scursă și lipsa oricărei informații despre traseul ei, a fost solicitată căutarea la nivel național și internațional.

Cei care au văzut-o sau pot oferi indicii sunt rugați să sune de urgență la 112.