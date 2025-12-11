Minora, identificată drept Călin Alesia Oana, locuiește în comuna Ulmu, iar ultima dată a fost văzută pe 30 noiembrie, în jurul orei 18:30, când a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.
Întârziere în raportarea dispariției
Părintele fetei, un bărbat de 42 de ani, le-a spus polițiștilor că adolescenta a mai plecat de acasă în trecut, însă de fiecare dată revenea după câteva zile. Pentru că situația de această dată s-a prelungit neobișnuit de mult, a decis să anunțe autoritățile.
Semnalmentele tinerei
La momentul dispariției, fata purta:
blugi albaștri
geacă neagră
încălțăminte sport
Alesia are 1,55 m înălțime, aproximativ 50 kg, păr brunet și ochi căprui. Având în vedere perioada scursă și lipsa oricărei informații despre traseul ei, a fost solicitată căutarea la nivel național și internațional.
Cei care au văzut-o sau pot oferi indicii sunt rugați să sune de urgență la 112.