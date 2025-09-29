Dobirceanu Roberta Elena, în vârstă de 17 ani, a fost văzută ultima dată pe 22 septembrie 2025, în autogara Trace Trans din cartierul Tomis III, după ce coborâse dintr-un autobuz. De atunci, nimeni nu mai știe nimic despre ea.

Cum era îmbrăcată la momentul dispariției

Potrivit apropiaților, Roberta are aproximativ 1,70 metri înălțime și părul șaten spre blond. În ziua dispariției purta o bluză cu dungi albe, gri și negre, colanți tip blugi și o geacă.

Deși motivul dispariției rămâne neclar, colegii adolescentei au povestit că aceasta le-ar fi spus că merge să se întâlnească cu iubitul ei, un tânăr pe nume Leo. Între timp, rudele acuză autoritățile că nu depun suficiente eforturi pentru a o găsi. „Poliția nu face nimic și o căutăm de zile întregi. Vă rugăm, dacă o vedeți, sunați imediat la 112”, a transmis o verișoară a fetei, într-un mesaj emoționant distribuit pe rețelele de socializare.

Oricine are informații despre Dobirceanu Roberta este rugat să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

Toate detaliile oferite pot fi esențiale pentru găsirea adolescentei.