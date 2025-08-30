Alertă dispariție minoră

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis sâmbătă că minora se numește Onică Georgiana Gabriela și locuiește în satul Valea Corbului, comuna Călinești. Plecarea ei a avut loc în jurul orei 03:00, iar familia a alertat imediat autoritățile, întrucât fata nu este cunoscută cu plecări voluntare anterioare.

Pentru localizarea ei au fost mobilizați polițiști din Topoloveni și Călinești, iar semnalmentele au fost transmise către toate structurile operative: alte unități de poliție, jandarmerie și poliție locală.

Semnalmentele adolescentei

Înălțime: aproximativ 1,65 m

Greutate: circa 60 kg

Păr: lung până la umeri

Ochi: căprui

Ten: măsliniu

Vestimentația la momentul dispariției nu este cunoscută.

Oricine deține informații care pot ajuta la găsirea minorei este rugat să sune la 112 sau să contacteze Poliția Orașului Topoloveni la numărul 0248 666 550.