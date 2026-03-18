Bugetul pentru programele de screening și prevenție crește cu 300 de milioane de lei în 2026. Rogobete: „Prevenția nu este un cost, ci o investiție corectă în sănătate”

Bugetul alocat programelor naționale de sănătate dedicate screeningului și prevenției ajunge în 2026 la 1,2 miliarde de lei, în creștere cu 300 de milioane față de anul precedent, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a transmis că această majorare reprezintă „o creștere clară, necesară și asumată”, cu scopul de a extinde mai multe programe naționale de depistare precoce a bolilor.

„Știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată.”, a scris Rogobete.

El a precizat că programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal vor fi extinse, în timp ce screeningul neonatal va suferi o transformare majoră, de la testarea a 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, peste media din Uniunea Europeană.

„Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață. Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate.”, a subliniat ministrul Sănătății.

Rogobete a adăugat că Ministerul Sănătății va continua să sprijine dezvoltarea ambulatoriilor, rolul medicilor de familie și crearea primelor programe naționale finanțate predictibil și sustenabil, direct din bugetul de stat.

„Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd.”, a mai transmis ministrul Alexandru Rogobete.