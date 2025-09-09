Potrivit IPJ Brăila, Perca Daria Ioana a plecat voluntar de la domiciliul său în data de 4 septembrie și, până în prezent, nu a mai revenit acasă.

Semnalmente

Înălțime: 1,65 m

Greutate: aproximativ 85 kg

Constituție: robustă

Ochi: căprui

Păr: lung, șaten

La momentul dispariției, minora purta un tricou alb, pantaloni negri și papuci roz.

Autoritățile fac apel către orice persoană care deține informații despre adolescentă să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.