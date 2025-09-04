Alertă dispariție: o mamă și fiica sa de cinci luni, căutate cu disperare

O situație tulburătoare ține în alertă autoritățile și comunitatea din județul Argeș. O femeie de 37 de ani din comuna Lunca Corbului și fetița ei de numai cinci luni sunt dispărute de mai bine de o săptămână. Ultima dată au fost văzute pe 23 august, când mama le-a spus apropiaților că pleacă spre Pitești. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ele.

Zece zile fără niciun semn de viață

Potrivit familiei, femeia a plecat de acasă în jurul orei 09:30, având asupra ei telefonul mobil, însă nu a mai răspuns la apeluri. Partenerul său a sesizat poliția abia pe 2 septembrie, după zece zile de tăcere care i-au îngrijorat pe toți apropiații. Anchetatorii subliniază că aceasta nu obișnuia să lipsească voluntar și nu există antecedente similare.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a anunțat că semnalmentele femeii au fost transmise către toate structurile de ordine publică din zonă, inclusiv jandarmi și polițiști locali, pentru intensificarea căutărilor.

„Polițiștii desfășoară verificări ample pentru a stabili unde se află persoanele dispărute. Facem apel la toți cei care dețin informații să contacteze imediat autoritățile”, se arată în comunicatul oficial al IPJ Argeș.

Dispariția mamei și a bebelușului ei ridică numeroase semne de întrebare și a stârnit emoție puternică în rândul comunității locale, care speră ca cei doi să fie găsiți cât mai curând.