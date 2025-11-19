Fără niciun semn de viață din 11 noiembrie

Ramona-Marina Turcu, în vârstă de 38 de ani, stabilită de mai multe luni în orașul Mannheim, obișnuia să comunice frecvent cu cei de acasă. Alarma s-a declanșat pe 11 noiembrie 2025, când rudele nu au mai reușit să o contacteze. De atunci, telefonul ei este închis permanent, iar mesajele trimise rămân necitite.

După mai multe încercări eșuate, familia a sesizat atât autoritățile române, cât și pe cele germane, cerând ajutor pentru găsirea ei.

Căutări oficiale în două țări

Poliția Română a înscris-o deja în baza de persoane dispărute, cazul fiind încadrat la categoria „alte fapte”. Ancheta este derulată în paralel cu autoritățile din Germania, care verifică ultimele locații în care se știe că femeia s-ar fi aflat.

Conform datelor oficiale, Ramona-Marina Turcu se afla în Mannheim la momentul dispariției. De atunci, nicio persoană apropiată nu a reușit să ia legătura cu ea.

Semnalmente făcute publice

Pentru a facilita identificarea, poliția a transmis descrierea completă a femeii:

înălțime: 1,60 m

greutate: 55 kg

construcție: atletică

păr: negru

ochi: căprui

semn distinctiv: cicatrice vizibilă pe obrazul stâng

Nu se cunosc detalii despre hainele pe care le purta în ziua dispariției.

Autoritățile îi roagă pe cei care au văzut-o sau dețin informații care pot ajuta la localizarea ei să contacteze imediat poliția, fie în Germania, fie în România.

Pentru familia rămasă acasă, fiecare indiciu ar putea reprezenta pasul decisiv către găsirea Ramonei-Marina și întoarcerea ei în siguranță.