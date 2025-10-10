Cum arată copila?

Minora se numește Chiciroiu Jasmine Aleksandra, are 1,64 metri înălțime, aproximativ 43 de kilograme, păr șaten și ochi albaștri. În momentul dispariției, purta o geacă neagră și încălțăminte sport de culoare neagră.

Imediat după sesizarea făcută de familie, polițiștii bucureșteni au început procedurile de căutare, iar fata a fost dată în urmărire națională. Forțele de ordine verifică toate zonele din apropierea locuinței și posibilele trasee pe care Jasmine le-ar fi putut parcurge.

Autoritățile fac un apel către toți cei care pot oferi informații despre locul unde s-ar putea afla copilul:

Dacă ați văzut-o sau aveți detalii care pot ajuta la găsirea ei, sunați imediat la numărul unic de urgență 112.