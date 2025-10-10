Alertă dispariție minoră! O fetiță de 12 ani a dispărut fără urmă

Chiciroiu Jasmine Aleksandra
Chiciroiu Jasmine Aleksandra

Dispariție îngrijorătoare în București! Poliția Capitalei caută o fetiță de 12 ani care a plecat vineri, 10 octombrie 2025, de la domiciliul său din Sectorul 4 și nu s-a mai întors acasă. De atunci, familia și autoritățile nu mai știu nimic despre ea.

Cum arată copila?

Minora se numește Chiciroiu Jasmine Aleksandra, are 1,64 metri înălțime, aproximativ 43 de kilograme, păr șaten și ochi albaștri. În momentul dispariției, purta o geacă neagră și încălțăminte sport de culoare neagră.

Imediat după sesizarea făcută de familie, polițiștii bucureșteni au început procedurile de căutare, iar fata a fost dată în urmărire națională. Forțele de ordine verifică toate zonele din apropierea locuinței și posibilele trasee pe care Jasmine le-ar fi putut parcurge.

Autoritățile fac un apel către toți cei care pot oferi informații despre locul unde s-ar putea afla copilul:

Dacă ați văzut-o sau aveți detalii care pot ajuta la găsirea ei, sunați imediat la numărul unic de urgență 112.