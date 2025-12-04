Potrivit datelor oficiale publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA), în luna noiembrie au fost înmatriculate peste 13.800 de autoturisme noi, marcând o creștere semnificativă de aproximativ 36% față de aceeași lună a anului 2024, creștere susținută în special de Programul Rabla 2025.

Românii rămân fideli mărcii Dacia, care a dominat piața, totalizând peste 32% din autovehiculele noi înmatriculate. În clasamentul mărcilor, Dacia se distanțează masiv, vânzând 4.519 de unități, adică aproape cât toate celelalte nouă mărci din Top 10 la un loc. Următoarele locuri sunt ocupate de Toyota (1.137 unități), Renault (1.021 unități) și Skoda (997 unități). Deși segmentul electric a înregistrat o dublare (+114%) a vânzărilor față de 2024, piața este în continuare dominată de mașinile hibrid și cu motoare termice, cu doar puțin peste 1.050$de unități electrice vândute.

Dacia Logan, cea mai vândută mașină din România

În clasamentul modelelor, Dacia Logan este, de departe, cea mai bine vândută mașină nouă din România, cu 1.527 de unități. Marca Dacia a dominat integral Top 10, ocupând primele patru poziții:

Dacia Logan (1.527 unități) Dacia Duster (1.363 unități) Dacia Sandero (741 unități) Dacia Bigster (528 unități)

Următoarele modele din clasament sunt Skoda Octavia (430 unități), Renault Clio (427 unități) și Toyota Corolla (376 unități).

Doar România și Bulgaria mai cumpără Logan

Succesul modelului Dacia Logan este notabil, mai ales în contextul în care acest model, lansat în 2004, a fost retras de pe toate piețele din Vest și se mai comercializează, în prezent, doar în România și Bulgaria. Factorii care susțin vânzările sale constante pe plan local sunt costul redus de achiziție (preț de pornire de 14.450 de euro), taxele mici, întreținerea ieftină și o gardă la sol generoasă, adaptată infrastructurii rutiere.