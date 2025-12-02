O carieră promițătoare, întreruptă tragic

Raquel Escalante s-a făcut remarcată încă din adolescență, atunci când a obținut titlul de Miss Guatemala Intercontinental, performanță care i-a deschis drumul către televiziune. Cu naturalețea și energia ei molipsitoare, tânăra a devenit rapid una dintre cele mai urmărite prezențe de pe posturile TV din Guatemala.

Deși se bucura de succes profesional, Raquel ducea o luptă dureroasă în plan personal. De o perioadă îndelungată, prezentatoarea suferea de o boală gravă, pe care a ales să o țină departe de ochii publicului. Evoluția bolii s-a agravat în ultimele luni, iar organismul ei nu a mai rezistat.

Dispariția ei a provocat o undă de șoc în rândul fanilor și colegilor. Pentru mulți, vestea a fost cu atât mai dureroasă cu cât Raquel afișa mereu o atitudine optimistă și evita să vorbească public despre problemele ei de sănătate.

Mesajul emoționant transmis de postul TV

Compania media la care Raquel Escalante și-a desfășurat activitatea a transmis un mesaj profund emoționant în memoria ei:

„Familia TV Azteca Guate își exprimă profunda tristețe pentru plecarea lui Raquel Escalante, care nu a fost doar o prezentatoare talentată, ci și o lumină ce a adus bucurie, profesionalism și căldură umană oriunde a mers. Ne luăm rămas-bun de la o colegă, o prietenă și o ființă extraordinară, care a lăsat o amprentă în sufletele tuturor. Zâmbetul, energia și pasiunea ei vor rămâne vii în amintirea noastră și în inimile celor care au avut privilegiul de a o cunoaște. Suntem alături de familia și apropiații ei în aceste clipe grele. Îți mulțumim, Raquel, pentru strălucirea pe care ai împărtășit-o cu noi. Moștenirea ta va rămâne veșnic.”

Rudele și apropiații tinerei trec acum prin momente sfâșietoare, încercând să facă față pierderii fulgerătoare.