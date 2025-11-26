Artistul, în vârstă de 64 de ani, s-a stins din viață pe 24 noiembrie 2025, vestea morții sale fiind anunțată cu profundă tristețe de colegii de scenă.

„Am primit cu durere vestea plecării dintre noi a clarinetistului Nelu Moldoveanu, un nume reprezentativ al Orchestrei «Doina Argeșului»”, au transmis membrii ansamblului, în mesajul de condoleanțe.

Un muzician format într-o familie cu tradiție

Nelu Moldoveanu s-a născut pe 15 octombrie 1961 și provenea dintr-o familie în care muzica tradițională avea rădăcini puternice. Talentul său era moștenit din generație în generație: bunicul său, Ion Radu – cunoscut în lumea artistică drept Nelu Briceag – a fost un violonist remarcabil al Argeșului și elev al maestrului Ion Matache din Priseaca, comuna Coșești.

Conform colegilor din orchestră, această moștenire artistică i-a conturat întreaga carieră:

„A dus mai departe sunetul autentic al instrumentului său, transformându-l într-o voce distinctă a muzicii populare din Argeș-Muscel.”

Vestea morții sale a provocat o undă de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut. Colegii, prietenii și admiratorii îi evocă profesionalismul, sensibilitatea artistică și devotamentul pentru folclorul românesc.

„În aceste momente grele, ne îndreptăm gândurile către familia îndurerată și către toți cei pentru care muzica lui Nelu Moldoveanu a însemnat emoție și mângâiere. Sunetul clarinetului său va rămâne viu în inimile noastre”, au mai transmis artiștii din „Doina Argeșului”.

Nelu Moldoveanu lasă în urmă un patrimoniu muzical valoros și amintiri prețioase pentru întreaga comunitate culturală.