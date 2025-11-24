Dispariția sa neașteptată, în urma unui accident grav, a provocat un val de emoție și reacții de solidaritate.

Cine a fost „Biru”?

Cătălin Stănescu, cunoscut de apropiați sub numele de „Biru”, era absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și un membru activ al comunității rome. A deținut de-a lungul timpului funcții importante, printre care prim-vicepreședinte al Organizației de Tineret a Partidei Romilor și, ulterior, vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa. De asemenea, a ocupat postura de consilier în Parlamentul României, implicându-se în proiecte dedicate tinerilor și în acțiuni menite să combată discriminarea.

Vestea morții sale a șocat atât colegii din organizație, cât și pe cei care au lucrat cu el. Organizația de Tineret a Partidei Romilor „Pro-Europa” a transmis un mesaj profund emoționant în memoria sa, subliniind impactul pe care l-a avut asupra comunității:

„Cătălin a fost sufletul tinerilor romi căldărari și nu numai. De la un simplu membru al comunității la un lider respectat, a reușit să le fie tuturor prieten, sprijin și model. Energic, creativ, optimist, un organizator impecabil și un coleg de nădejde — așa îl vom păstra în inimile noastre. A fost mereu alături de noi în momentele dificile și ne-a învățat ce înseamnă unitatea și curajul. Plecarea lui lasă un gol imens. Nu îl vom uita niciodată.”

Reprezentanții organizației au transmis condoleanțe familiei îndurerate, amintind că Stănescu a fost „un exemplu de dezvoltare, viziune și dedicare”.

Moartea sa prematură lasă în urmă o comunitate îndoliată și un drum politic promițător întrerupt mult prea devreme.

„S-a stins o flacără a mișcării rome, un tânăr cât o sută! Mai avea atât de multe de spus și de făcut pentru comunitatea romă!

Astăzi nu am pierdut doar un coleg, ci un frate.

Dumnezeu să te odihnească în pace și sa te călăuzească către o lume mai bună!

Drum lin către cer!”

„Cel mai bun povestitor… a plecat fără să își termine povestea…

Am aflat una dintre cele mai triste vești din viața mea… prietenul meu Stani a murit. De când am aflat, nu îmi vine să cred că cel mai pozitiv, cel mai energic și cel mai darnic om a sfârșit atât de repede…

Cătălin Stănescu–Biru a fost un exemplu pentru toți tinerii. A plecat dintr-o comunitate tradițională și, prin muncă, respect și o inimă uriașă, a ajuns să lucreze la Guvern, la Parlament. Niciodată nu a uitat de unde a plecat și mereu a avut grijă să pună pe agendă și problemele comunității lui. A fost special… unic. A știut să creeze echipe, să adune oamenii în jurul lui și să lupte pentru binele comun. Avea un fel al lui de a face totul să pară posibil.

Biru este același om cu care am făcut un comediant să își înghită limba fiindcă nu mai avea glume în arsenal… dar în același timp reușeam să organizăm și evenimente politice la nivel european. Asta era el: putea să facă pe oricine să râdă și, în același timp, putea să mute munți.

Lui Cătălin îi datorez enorm. El mi-a insuflat pentru prima oară lupta pentru comunitățile de romi. El mi-a explicat ce înseamnă să fii tradițional. El m-a învățat cum să mă feresc de oamenii răi. Și, mai ales, el m-a învățat să cred în oameni.

Stani… ai plecat prea devreme. Mult prea devreme. Odihnă veșnică… fratele meu mai mare…”, sunt doar câteva dintre mesajele care curg în mediul online.