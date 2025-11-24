Kier a jucat în peste 200 de filme, dar rolurile sale din „Flesh for Frankenstein” (1973) și „Blood for Dracula” (1974), regizate de Paul Morrissey și produse de Warhol, rămân printre cele mai apreciate. Aceste filme au redefinit miturile clasice hollywoodiene, iar interpretarea sa carismatică și comică a contribuit la consacrarea sa în lumea filmului.

În următoarele două decenii, Kier a colaborat cu regizori renumiți din Europa, printre care scriitorul și regizorul Rainer Werner Fassbinder, în filme precum „The Stationmaster’s Wife” și „Lili Marleen”.

La Festivalul de Film de la Berlin, cariera lui a luat o turnură importantă când a întâlnit regizorul Gus Van Sant, care l-a ajutat să obțină permisul de muncă în SUA și cardul SAG.

În 1991, Van Sant l-a făcut cunoscut publicului american pe Udo Kier prin drama „My Own Private Idaho”, unde a jucat alături de River Phoenix și Keanu Reeves.

Tot în acea perioadă a început și colaborarea lungă cu Lars von Trier, care a continuat de-a lungul decadelor cu filme ca „Breaking the Waves”, „Dancer in the Dark”, „Dogville” și „Melancholia”.

Kier a apăruit și în producții hollywoodiene importante din anii ’90, precum „Ace Ventura: Pet Detective”, „Armageddon” și „Blade”. De asemenea, actorul a participat la proiectele muzicale ale Madonnei, inclusiv în cartea ei „Sex” și videoclipurile ”Erotica” și „Deeper and Deeper”.

Născut în Köln, într-un spital bombardat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Udo Kier s-a mutat la Londra la 18 ani după o întâlnire cu celebrul regizor german, Rainer Werner Fassbinder.

Considerat o prezență constantă și apreciată la Festivalul de Film de la Palm Springs, actorul a fost iubit pentru umorul și carisma sa, dar și pentru pasiunea sa pentru artă și arhitectură.