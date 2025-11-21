„Ne luăm rămas-bun de la actorul Virgil Andriescu, care a luminat scena și ecranul românesc timp de peste cinci decenii. Drum lin printre stele. În 2020, Virgil Andriescu a fost distins cu Premiul pentru Întreaga Carieră la Gala Premiilor Gopo”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Galei Gopo.

Centrul Cultural Constanța a transmis la rândul său: „Dispariția sa înseamnă o pierdere uriașă pentru lumea artistică și pentru județul Constanța, locul de care și-a legat o mare parte din carieră”, Pe 24 septembrie 2020, Virgil Andriescu a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Constanța, o recunoaștere firească pentru un om care a dăruit orașului nu doar talent, ci și suflet. A fost un actor distins, respectat, premiat, un artist pentru care scena nu a fost doar profesie, ci respirație

Mesaje despre moștenirea artistică

Publicul l-a apreciat pentru naturalețea și emoția pe care le transmitea. „A primit Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră a construit punți între generații, a fost mentor, reper și martor al unei epoci teatrale în continuă schimbare. Pentru Constanța, numele lui Virgil Andriescu rămâne un reper. A fost unul dintre acei oameni rari care nu caută aplauze, dar le merită pe deplin. Un actor care a făcut cultură cu demnitate, cu sinceritate și cu o iubire profundă pentru orașul în care a trăit și a creat. Moștenirea sa rămâne: în roluri, în cărți, în amintirile celor care l-au cunoscut și în respectul unei comunități întregi. Constanța își pierde un artist, dar câștigă un nume care va rămâne în memoria culturală a județului”.

Sicriul depus la Casa Albastră

Trupul actorului a fost depus vineri, 21 noiembrie, la Casa Albastră, lângă Cimitirul Central. Teatrul de Stat din Constanța a transmis un mesaj emoționant: „ACTORII NU MOR NICIODATĂ. Cu adevărat ei trăiesc în memoria spectatorilor care au vibrat și au împărțit cu ei energia inefabilă a fiecărei reprezentații de teatru. Trăiesc în filmele pe care le văd generații la rând, trăiesc în cronicile scrise și trăiesc în sufletele partenerilor de scenă”.

Parcursul profesional

Virgil Andriescu s-a născut pe 26 aprilie 1936, la Botoșani. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1963, la clasa profesorului Alexandru Finți. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, cu rolul Varlam din „Omul cu mârțoaga” de George Ciprian, iar din 1965 a devenit actor al Teatrului de Dramă din Constanța. Prima sa apariție pe scena constănțeană a fost în 1962.

„Virgil Andriescu. Actor carismatic, iubit de publicul din toată țara, care îl cunoaşte prin intermediul turneelor, al filmelor şi al spectacolelor de televiziune, a jucat aici [la teatrul din Constanța –n.n] între anii 1965 – 2000 cu o întrerupere de câteva stagiuni, timp în care a fost actor al teatrului Giuleşti (fără a întrerupe legătura cu Constanța). Între 1998 – 2000 a exercitat şi funcţia de director al teatrului constănţean, urmându-l în scaunul acesta pe confratele său Lucian Iancu.

Georgeta Mărtoiu scria în volumul „Thalia Ex Ponto”: „Frumos şi cu un aer de barbarie agresivă, dar şi foarte talentat şi ambiţios, aş zice că a fost şi a rămas până târziu un veritabil sex-simbol, realizând în variate şi originale chipuri o galerie de juni-primi şi amorezi, unul mai cuceritor ca altul (...). Din tot ceea ce a realizat s-a revărsat forţă bărbătească şi foarte mult omenesc, învăluite într-o reţinere gravă, care i-a mărit, cu timpul, farmecul. Cu un fel de a fi foarte cinstit şi direct, şi-a făcut mulți prieteni, dar şi destui duşmani. În teatru, ca pretutindeni unde se lucrează sub presiunea nervilor, oamenilor le pică mai bine învăluirile”.

Carieră în film și literatură

În cinematografie, debutul său a avut loc în 1968, în coproducția româno-maghiară „Frumoasele vacanțe”, regizată de Károly Makk. De-a lungul carierei, a adunat peste 30 de roluri, dintre care șase principale în filme artistice de lungmetraj, și alte peste 30 de roluri, cu șapte principale în producții de televiziune.

Virgil Andriescu a fost și autor de memorii. Prima sa carte, „O viață așa cum s-a nimerit”, a apărut în 2022. În 2023 a publicat „Întâmplări adevărate cu și fără chițibușuri”, iar cel de-al treilea volum, „Șapte gânduri pentru un timp pierdut”, urmează să fie lansat postum.

