Născut pe 16 noiembrie 1962, Mani a fost apreciat pentru stilul său distinctiv la bas și pentru implicarea sa activă în numeroase proiecte muzicale de-a lungul carierei sale. Mounfield este simbol al muzicii britanice din ultimele decenii, fiind considerat unul dintre cei mai influenți basisti în scena muzicală alternativă.

În afara muzicii, Mani a fost un susținător al clubului de fotbal Manchester United și a avut o implicare activă în diverse evenimente caritabile.

Decesul său survine la scurt timp după pierderea soției sale, Imelda, care a murit în 2023 din cauza cancerului. Mani a locuit în Heaton Moor, Stockport, și a fost onorat pentru contribuțiile sale muzicale prin diverse premii, inclusiv Premiul Godlike Genius acordat de NME în 2007.

Cine a fost Gary „Mani” Mounfield

Născut pe 16 noiembrie 1962 în Crumpsall, Manchester, Mani a fost un membru cheie al grupului The Stone Roses, alături de care a revoluționat scena Madchester în anii \"90, cu albumul lor de debut din 1989, considerat una dintre cele mai mari realizări ale muzicii britanice. După destrămarea trupei în 1996, a continuat cu Primal Scream și a avut o carieră solo, fiind recunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în muzică.​

Mani a fost recunoscut pentru stilul său diferit de a cânta bas, care a definit sunetul legendar al The Stone Roses și a influențat o generație întreagă de muzicieni. Prezența lui pe scenele britanice și internaționale îl plasează printre cei mai importanți basisti ai scenei alternative, iar plecarea sa reprezintă o pierdere semnificativă pentru muzica contemporană.​

Veștile despre decesul său au declanșat valuri de condoleanțe din partea fanilor și colegilor din lumea muzicii, care l-au descris ca fiind o persoană caldă și talentată, cu un impact imens asupra muzicii. Mani era recunoscut nu numai pentru contribuțiile sale în lumea muzicii, ci și pentru prietenia și umanitatea de care dădea dovadă.