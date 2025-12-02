Descoperire istorică într-un conac din Paris

Asta după ce opera a fost descoperită într-un conac din Paris.

Lucrarea îl arată pe Iisus pe cruce și datează din 1613, din perioada în care maestrul baroc se afla la apogeul creației.

Specialiștii au confirmat autenticitatea prin analize detaliate, iar povestea a stârnit imediat interesul lumii artei.

Tabloul a trecut prin generații întregi fără ca proprietarii să știe ce valoare ascunde.

Acum, capodopera revine în atenția marilor colecționari, ca o piesă rară și impresionantă lăsată moștenire de Rubens.