Capodoperă Rubens, regăsită după 400 de ani. Un tablou pierdut a fost vândut la licitație cu aproape 3 milioane de euro

Tablou valoros
Tablou valoros

O adevărată comoară a artei europene iese la lumină după aproape patru secole. O pictură semnată de Peter Paul Rubens, considerată pierdută timp de 400 de ani, a fost vândută la licitație pentru aproape 3 milioane de euro.

Descoperire istorică într-un conac din Paris

Asta după ce opera a fost descoperită într-un conac din Paris.

Lucrarea îl arată pe Iisus pe cruce și datează din 1613, din perioada în care maestrul baroc se afla la apogeul creației.

Specialiștii au confirmat autenticitatea prin analize detaliate, iar povestea a stârnit imediat interesul lumii artei.

Tabloul a trecut prin generații întregi fără ca proprietarii să știe ce valoare ascunde.

Acum, capodopera revine în atenția marilor colecționari, ca o piesă rară și impresionantă lăsată moștenire de Rubens.

 

 