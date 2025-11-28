Barometrul de Consum Cultural 2024 semnalează nevoia unei politici culturale coerente

„Barometrul de Consum Cultural 2024”
„Barometrul de Consum Cultural 2024”

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a lansat, pe 26 noiembrie 2024, în cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali, „Barometrul de Consum Cultural 2024”, un studiu care evidențiază inegalitățile majore de acces la cultură și importanța dezvoltării educației culturale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de cultură, mediului academic și autorităților, în prezența ministrului Culturii, András István Demeter.

Potrivit rezultatelor, 67% dintre familiile cu copii nu participă niciodată la activități de educație culturală, ceea ce indică nu lipsa de interes, ci accesul limitat la oferta culturală. Ministrul Culturii a subliniat necesitatea unor politici publice coerente, asumate împreună cu sistemul de educație și autoritățile locale, care să reducă discrepanțele și să consolideze încrederea în instituțiile de cultură.

Studiul arată că românii se orientează mai ales spre forme de consum cultural facil accesibile: muzica, televiziunea și rețelele sociale domină practicile săptămânale, în timp ce lectura de carte și participarea la activități culturale organizate rămân la niveluri reduse. De asemenea, cercetarea evidențiază rolul esențial al educației culturale în dezvoltarea gândirii critice, creativității și valorilor democratice.

Barometrul de Consum Cultural 2024 devine astfel un instrument-cheie pentru autorități și specialiști, oferind o bază solidă pentru construirea unei strategii naționale care să trateze cultura ca prioritate publică, nu ca domeniu marginal.

