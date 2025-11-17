Piesa face parte din albumul "Is This What We Want?", care conține mai multe înregistrări silențioase și va fi lansat pe vinil în această lună.

Protestul face parte dintr-o campanie coordonată de compozitorul Ed Newton-Rex, care atrage atenția asupra faptului că guvernul britanic pare să acorde mai multă atenție intereselor marilor companii tehnologice din SUA decât protecției creatorilor britanici, conform The Guardian.

Alături de McCartney, artiști ca Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer și Pet Shop Boys susțin această inițiativă.

Paul McCartney a subliniat riscurile pe care le aduce tehnologia AI pentru noile generații de creatori. El a declarat:

„Trebuie să fim atenți la asta, pentru că ar putea să preia controlul și nu vrem să se întâmple asta, mai ales pentru tinerii compozitori și scriitori pentru care poate fi singura șansă de a-și face o carieră. Dacă AI distruge asta, ar fi un lucru extrem de trist”, a subliniat artistul.