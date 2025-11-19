Vestea a fost confirmată de fiul său și s-a răspândit rapid în mediul cultural timișorean, unde scriitori, editori și foști studenți au transmis mesaje de omagiu.

Biografie și începuturi

Cornel Ungureanu s-a născut la 3 august 1943, la Lugoj, județul Timiș. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara, secția română–germană, în 1965. Formația sa filologică și interesul pentru literaturile Europei Centrale aveau să-i definească întreaga carieră.

După terminarea studiilor, a lucrat ca profesor la Vălișoara și Zăgujeni între 1965 și 1968, perioadă în care a rămas conectat la literatura română prin publicistică și lecturi critice. În 1984 și-a susținut doctoratul în literatură română și comparată, consolidându-și statutul de cercetător al fenomenului literar românesc și central-european.

Activitate editorială și universitară

În 1968 a devenit referent literar la Teatrul Național din Timișoara, iar din 1970 s-a alăturat redacției revistei „Orizont”. A început ca redactor și cronicar literar încă din anii ’60, iar după 1990 a devenit redactor și redactor-șef adjunct, contribuind decisiv la profilul critic al publicației.

Cariera universitară a lui Cornel Ungureanu este legată de Facultatea de Litere a Universității de Vest din Timișoara, unde a fost profesor de literatură română contemporană și literatură comparată. A format generații întregi de studenți, mulți dintre ei devenind critici, scriitori sau jurnaliști culturali.

Lider al breslei scriitorilor și promotor al Mitteleuropei

Ungureanu a fost președinte al Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și redactor-șef adjunct al revistei „Orizont”. A condus Fundația „A Treia Europă”, structură de cercetare și dialog cultural axată pe identitatea Europei Centrale. În această calitate, a susținut constant proiecte editoriale și conferințe dedicate literaturilor din regiune.

Gemenele Kessler, staruri ale spectacolelor de varietăți din anii ’60, au murit prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani

A fost unul dintre inițiatorii și coordonatorii grupului de cercetare interdisciplinară „A Treia Europă”, alături de Adriana Babeți și Mircea Mihăieș. Proiectul a readus în prim-plan ideea Mitteleuropei și rolul Banatului în acest spațiu cultural, plasând literatura română într-un dialog constant cu vecinii central-europeni.

Volume de referință și „geografia literară”

Opera critică a lui Cornel Ungureanu include studii fundamentale despre literatura română contemporană, despre literatura exilului și despre Mitteleuropa. Volume precum „Imediata noastră apropiere” sau „Mitteleuropa periferiilor” au devenit repere în analiza locului literaturii române în contextul Europei Centrale.

A scris lucrări consacrate literaturii exilului, între care „Mircea Eliade și literatura exilului” și „La vest de Eden”, precum și cărți de critică și istorie literară precum „Contextul operei” și „Proza românească de azi”. A inițiat proiectul amplu „Geografia literară a României”, prin care a propus o cartografiere a literaturii în funcție de regiunile și frontierele culturale.

Pe lângă studiile academice, Cornel Ungureanu este cunoscut și pentru antijurnalele sale – cărți hibride, eseistice și confesive, precum „A muri în Tibet” și „Despre regi, saltimbangi și maimuțe”. În total, a publicat peste 2.000 de articole și studii în presa culturală din România și din spațiul central-european.

Moștenirea culturală

Cornel Ungureanu rămâne un reper al criticii și istoriei literare române, un intelectual care a legat constant literatura română de contextul central-european și de temele exilului. Dispariția sa lasă un gol imens în cultura română, dar moștenirea sa, prin cărți, studii, articole și generațiile de studenți pe care i-a format, va continua să inspire și să modeleze lumea literară.

A murit Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru unirea Moldovei cu România