Potrivit publicației Bild, Ellen și Alice Kessler au recurs la sinuciderea asistată, o practică permisă în Germania în anumite condiții.



Poliția a fost informată se pare după ce cele două femei decedaseră deja. Când au ajuns la fața locului, polițiștii au putut doar confirma decesul și elimina implicarea unei terțe părți.





Alice și Ellen Kessler, cântărețe, dansatoare și actrițe, au fost populare în Europa, cu precădere în Germania și Italia în anii 1950 și 1960. Surorile Kessler s-au bucurat de popularitate și în Statele Unite după ce și-au făcut debutul la televiziunea americană în cadrul emisiunii de varietăți difuzată de CBS The Red Skelton Hour.

Au apărut de asemenea și la programe naționale de televiziune precum The Ed Sullivan Show. Au mai apărut în filmul "Sodom and Gomorrah" (1963) ca dansatoare, precum și pe coperta revistei Life Magazine în același an, notează agenția ANSA.





S-au născut în 1936 la Nerchau, Saxonia, în apropiere de Leipzig. În 1952, la vârsta de 16 ani, au părăsit Republica Democrată Germană și s-au stabilit la Dusseldorf, Germania de Vest, unde au început o carieră de succes care le-a purtat pe scene din toată lumea alături de artiști precum Frank Sinatra și Fred Astaire.

