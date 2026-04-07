Cei doi ar fi avut o relație de mai mulți ani, deși femeia este căsătorită și are doi copii mici. După ce l-a lăsat fără suflare pe medicul anestezist, femeia a turnat peste acesta o sticlă de vodcă și i-a dat foc pentru a-și ascunde urmele.



După crimă, femeia a luat telefonul medicului, a încuiat ușa, apoi a ieșit prin spatele blocului. La 4 zile de la descoperirea crimei polițiștii au găsit-o pe femeie, iar în urma perchezițiilor au fost găsite cheile și telefonul victimei. Mesajele dintre cei doi i-au ajutat pe anchetatori să înțeleagă exact relația dintre ei.



Aceasta ar fi declarat că bărbatul ar fi consumat alcool, ar fi devenit agresiv și nu o lăsa să plece din locuință, moment în care situația a degenerat și aceasta a recurs la gestul extrem.



Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani, potrivit presei. Medicul ar fi publicat, în trecut, anunțuri prin care își căuta partenere pentru relații intime, în acest mod femeia ar fi ajuns în contact cu el.



Potrivit acelorași surse, bărbatul o plătea pentru fiecare vizită la domiciliu. Femeia lucra fără forme legale ca menajeră și ar fi mers periodic la acesta nu doar pentru a-i face curățenie în apartament. Femeia este căsătorită, iar soțul ei, care lucrează ca șofer, nu ar fi știut de aceste vizite.



Medicul de 72 de ani a fost înjunghiat de 14 ori, spun anchetatorii, înainte ca locuința să fie incendiată.



Cristian Staicu era medic anestezist la Institutul de Oftalmologie din București și se pregătea să se retragă din activitate. Anterior, a fost medic aproape 35 de ani la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu". Locuia singur și avea o fiică de 42 de ani dintr-o căsătorie anterioară.