Consumată în mod regulat, această băutură sprijină funcția hepatică, ajutând la eliminarea toxinelor și la regenerarea celulelor ficatului. Acest efect se datorează aminoacizilor care stimulează producerea glutationului, un antioxidant esențial pentru organism.

Datorită conținutului de proteine complete și ușor asimilabile, contribuie la menținerea și refacerea masei musculare, fiind benefică atât pentru persoanele active, cât și pentru vârstnici.

Totodată, proprietățile sale antiinflamatoare și probiotice susțin echilibrul florei intestinale, reduc disconfortul digestiv precum balonarea sau constipația, iar efectul diuretic ajută rinichii să elimine excesul de lichide și toxinele.

Această băutură favorizează senzația de sațietate, stimulează metabolismul și sprijină procesul de slăbire, fiind un ajutor natural în controlul greutății.

Cercetările indică și un rol important în reducerea colesterolului „rău” și a celui total, contribuind astfel la protejarea sistemului cardiovascular. În plus, mineralele precum calciul, fosforul și magneziul, alături de proteine, susțin sănătatea oaselor și pot preveni osteoporoza. Aminoacizii, inclusiv triptofanul, contribuie la producerea serotoninei, îmbunătățind starea de spirit, reducând stresul și favorizând un somn odihnitor.

Folosită extern sau adăugată în băi, această licoare hidratează pielea, calmează iritațiile și ajută la menținerea pH-ului natural, fiind utilă în cazul unor afecțiuni precum eczema, psoriazisul sau acneea inflamatorie.

Se recomandă începerea consumului cu aproximativ 200 ml pe zi, crescând treptat până la 500 ml, ideal dimineața, înainte de masă. Poate fi adăugată în smoothie-uri sau utilizată în prepararea produselor de panificație.

Varianta obținută din lapte de vacă are un gust mai delicat și un conținut mai redus de proteine, în timp ce cea din lapte de capră este mai nutritivă, mai ușor de digerat și conține mai puțină lactoză, fiind mai potrivită pentru persoanele cu sensibilități digestive.

Totuși, consumul în exces poate provoca tulburări digestive, iar persoanele cu intoleranță severă la lactoză sau cele care urmează o dietă vegană ar trebui să opteze pentru alternative.