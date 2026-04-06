După seria de măsuri de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan, care au generat disfuncționalități în mai multe domenii de activitate, România se confruntă acum și cu o posibilă criză instituțională, cauzată de deciziile întârziate ale președintelui Nicușor Dan.

Cele mai importante funcții din stat, atât din domeniul siguranței naționale, cât și din justiție, sunt în continuare vacante sau ocupate interimar.

În ultimele săptămâni, deși au existat discuții la Palatul Cotroceni privind numirile la conducerea serviciilor secrete, nici până acum nu au fost înaintate propuneri oficiale pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE).

Mandatul precedentului director al SRI a expirat încă din iulie 2023, iar instituția este condusă temporar de un interimar. Situația este similară și în sistemul judiciar, unde au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General, iar în curând va expira și mandatul șefei DIICOT. Toate aceste structuri esențiale funcționează, în prezent, cu conducere interimară, în așteptarea deciziilor președinției.

Astfel, toate aceste numiri cruciale depind în continuare de președintele Nicușor Dan, al cărui „pix” pare să fi blocat, temporar, procesul de reînnoire a conducerii unor instituții-cheie ale statului.