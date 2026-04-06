Protagonista scandalului este Patricia Reichman, consilier local în Rotterdam, care a ajuns în centrul atenției după ce imaginea sa oficială a fost comparată cu fotografii reale. Diferențele au fost atât de evidente încât mulți au spus că este vorba despre „o altă persoană”.

Fotografia care a declanșat scandalul

Privind fotografia de campanie, ai fi tentat să crezi că Reichman este una dintre cele mai tinere femei de 59 de ani din lume. În realitate însă, apariția sa diferă considerabil, lucru care a atras imediat atenția publicului și a presei.

Consiliera a fost acuzată că a folosit inteligența artificială pentru a-și modifica imaginea oficială până la punctul în care a devenit imposibil de recunoscut. Cu toate acestea, ea a susținut în mod repetat că fotografia îi aparține.

„Fotografia din ziarul de cartier avea o rezoluție prea mică, așa că am trecut-o printr-un instrument online pentru a crește numărul de pixeli”, a declarat Reichman pentru publicația Algemeen Dagblad. „Este într-adevăr fotografia mea; chiar eu sunt în acea imagine. În acest moment arăt puțin diferit, dar acest lucru se datorează medicamentelor pe care le iau. Acestea se vor opri în curând.”

Reacții și critici după imaginile virale

După ce pe internet au apărut imagini comparative între fotografia oficială și aparițiile reale, valul de critici nu a întârziat să apară. În ciuda reacțiilor negative, Reichman a continuat să susțină că arată mult mai tânără decât în realitate.

„Când ies în oraș cu fiul meu, oamenii presupun adesea că sunt iubita lui”, a spus ea. „Aud asta tot timpul, că par remarcabil de tânără pentru vârsta mea.”

Decizia dură a partidului

Partidul din care făcea parte, Leefbaar Rotterdam, a analizat situația și a concluzionat că fotografia fusese editată în mod evident.

Formațiunea i-a cerut consilierei să demisioneze, însă aceasta a refuzat. În consecință, partidul a luat decizia de a o exclude.

„Atunci când informațiile furnizate în timpul interviului de angajare nu corespund realității, nu mai există o bază de încredere pentru a continua colaborarea”, se arată în comunicatul partidului. „Fotografia a fost clar modificată excesiv cu ajutorul inteligenței artificiale și nu reprezintă o imagine realistă.”

