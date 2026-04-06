Astronauții misiunii Artemis‑2 au devenit luni, 6 aprilie, primii oameni din istorie care au depășit distanța de 400.171 de kilometri față de Pământ, depășind recordul stabilit de echipajul Apollo 13 în 1970. Capsula Orion a continuat să se îndepărteze, urmând să atingă aproximativ 405.588 de kilometri în cursul nopții.

După stabilirea recordului, echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și canadianul Jeremy Hansen se pregătește să intre pe traiectoria de survol a Lunii. Este primul zbor cu echipaj uman în apropierea satelitului natural al Pământului după mai bine de cincizeci de ani.

Timp de aproximativ șapte ore, astronauții vor avea Luna în prim-plan prin hubloul capsulei Orion, înainte de a trece în spatele acesteia și de a observa fața nevăzută de pe Pământ. Membrii echipajului se vor roti la intervale regulate pentru a putea fotografia și documenta zonele de interes științific.