Numărul doi din AUR, Dan Dungaciu, este prezent în platoul „Culisele Statului Paralel” și detonează clasa politică. De ce a refuzat Donald Trump să participe la summitul B9 și când vom fi primiți și noi la masa bogaților? România a ajuns bună de plată din cauza incompetenței după tunul de 600 de milioane de euro în scandalul Pfizer. De unde va plăti statul sumele uriașe.

Summit-ul B9

Dan Dungaciu: Oamenii care conduc azi România nu au nicio legătură cu ce se va întâmpla. Toate discuțiile despre B9 care se poartă în același registru, cu aceiași oameni, cu aceleași celule de dezbatere, cu aceleași figuri de zeci de ani care au stat pe lângă toate micile împărății care au guvernat România sunt tot acolo și repetă aceleași discursuri, mestecă aceeași mâncare. B9 din punctul de vedere al americanilor, Pentagonul a spus-o foarte clar, nu mai este o prioritate neapărat. Pentru că B9 a fost construit într-o anumită conjunctură. Conjunctura s-a schimbat. Deci evident că dacă B9 și cele 3 mari, uitați-vă la bugetele care s-au acordat celor 3 mari și o să vedeți care a fost interesul. Și înainte interesul a fost slab, acum e și mai slab. Așa cum în noua conjunctură, care nu știm exact cum va fi, inclusiv NATO va trebui să se recalibreze, toate instituțiile care s-au construit ieri sunt nefuncționale mâine.

Oamenii ăștia gândesc în aceleași cadre și în ceea ce privește politica externă și în ceea ce privește politica internă.

Creșterea prețului la carburanți

Dan Dungaciu: Chestiunea cu prețul carburanților este tipică mentalitatea tipică oamenilor de provincie care nu sunt în stare să vadă mai departe de lungul nasului. Când am propus TVA flexibil, ideea era: când prețul carburantului va crește, că evident că o să crească și nu va mai reveni, oamenii aceștia nu au avut soluții pentru România nici până la criza din Iran, nu o să aibă nici după aceea. Când am propus un TVA flexibil, deci TVA să fie modificat în funcție de creșterea prețului în așa fel încât oamenii să plătească același preț ca să nu ucidă consumul, ca să nu distrugă tot, ca omul să mai poată cumpăra. Nu doar că asta e esența capitalismului, dar și pentru ca oamenii să treacă mai ușor peste această criză. Nu, nu s-a putut face asta, s-au dus pe o soluție de acciză, care nu are nicio relevanță la scăderea prețului la carburanți. Ideea însemna ca banii la buget să fie mai puțini. Când ești în criză, iei soluții de criză.

Refuzul acestui TVA flexibil pe care l-am propus noi este ca statul sa incaseze la fel, pentru că asta a fost toată șmecheria, să nu se reformeze, să nu se facă disponibillizări și crescând inflația să pară că deține controlul. care e prețul? Prețul este omul care nu poate să mai cumpere nimic. Pentru că pe el se răsfrânge toată această viziune de tip birocrat, genul FMI, care vine și spune că TVA e sacru, pentru că intrarea e sigură pe TVA și nu au voie să se atingă de ea, ca să arate că „noi lucrăm, avem intrări mari”. În loc să găsească niște soluții funcționale pe termen scurt și mediu, oamenii aceștia sunt niște birocrați care nu înțeleg nimic și care pur și simplu au îngropat economia românească. În primul rând sunt loviți antreprenorii mici, dar și marile corporații dar mai puțin, pentru că alea au osânza mai mare și sunt rezistente. Deci practic ei au îngropat ceea ce înseamnă consumul în România și asta înseamnă că oamenii vor rămâne pe drumuri.

Viitorul Europei

Dan Dungaciu: Uitați-vă ce se întâmplă în Europa. Credeți că lucrurile vor rămâne așa? Vor fi niște crize fără precedent, pentru că criza din Iran este una cu repercursiuni. Consecințele nu țin doar de combustibilul propriu zis. Vor arunca în aer regiuni întregi. Unde se duc migranții când este crizăîn Orientul Mijlociu? Unde s-au dus până acum? În Europa! Europa va intra într-o criză. Ce o să se întâmple cu cordonul sanitar? Va fi o nenorocire pentru că totate partidele de centru vor exploda și se vor duce partidele de protest majore pe cele două extreme: unele de stânga și unele de dreapta. Și dreapta va crește.

Alegerile din Ungaria din 12 aprilie

Dan Dungaciu: Sistemul electoral din Ungaria este de așa natură, și pe liste și pe circumscripții. Sondajele nu măsoară circumscripții, măsoară apetitul național. Viktor Orban a desenat circumscripțiile în așa fel încât sunt multe circumscripții mici în sate și orașe mici, care este fieful lui electoral, și puține circumscripții în orașele mari. Deci opoziția trebuie să câștige 55% ca să obțină 50%. Orban cu 45% la un moment dat distribuite poate să facă și majoritate constituționale. Orban a stat 20 de ani la putere, 16 în opoziție, știe toate mișcările.