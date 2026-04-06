Potrivit indicațiilor transmise public, grătarul trebuie amplasat la o distanță minimă de 2–3 metri față de locuință și gard, pentru a preveni izbucnirea incendiilor.

Amenzi de până la 2500 lei

În plus, focul trebuie supravegheat permanent pe toată durata folosirii, iar fumul rezultat nu trebuie să afecteze proprietățile învecinate.

În cazul în care aceste norme nu sunt respectate, amenzile pot ajunge până la 2.500 de lei, conform reglementărilor privind protecția împotriva incendiilor. Sancțiunile pot fi aplicate direct persoanelor responsabile, în funcție de gravitatea abaterilor.

Autoritățile reamintesc că utilizarea necorespunzătoare a focului deschis implică riscuri semnificative, inclusiv izbucnirea unor incendii sau propagarea acestora în apropierea locuințelor.

În 2026, Paștele ortodox este sărbătorit pe 12 aprilie, iar Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt zile nelucrătoare, conform legislației în vigoare.