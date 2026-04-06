Încă de la Hristos oamenii au trecut de la recunoașterea, cinstirea și proslavirea Lui și a învățăturii Sale prin care El a făcut Bine la Mai Binele promis de Barabas.

În UE românii au intrat pentru ca li s-a spus ca va fi Mai Bine!

În NATO la fel!

La toate alegerile din ‘90 și până acum TOATE partidele și TOȚI candidații au clamat Mai Binele și de aceea TOT ce am trăit și trăim acum este realizarea practică a modului în care cei aleși și-au pus în practică promisiunile de Mai Bine.

Drumul spre Mai Bine este drumul Păcatului ?

Este, în umila mea opinie, cea mai filozofica întrebare a întregii umanități pentru ca este egal cu drumul dintre intrarea în Ierusalim și răstignirea Lui.

Deasemenea poate fi drumul dintre cunoaștere și necunoaștere, conștientă și inconștientă, conștiință și lipsa ei, evoluție și involuție, pace și război, nu-i așa?

Curios sau nu, este faptul ca cele mai multe, mai mari, mai abominabile crime din istoria Omului s-au săvârșit în numele Mai Binelui promis de religie indiferent care a fost aceasta!

Mai Binele la români

De la Burebista încoace în numele Mai Binelui prezentat mereu ca atare, românii și-au trădat în numele Mai Binelui absolut TOȚI liderii care au făcut ceva BUN și BINE pentru ei.

Burebista a făcut statul dac o mare forță de care tremura un imperiu.

Mihai Viteazu i-a unit întâia oară!

Țepeș, Brâncoveanu, Cuza și lista este deschisă încă!

Scuza precum cea ca românul este cel mai elocvent exemplu al instinctului de supraviețuire călăuzitor pentru el în toate relele pe care le-a făcut în numele Mai Binelui este unul dintre blestemele acestei nații!

Și totuși Mai Binele!

Și totuși Mai Binele a adus cu el evoluția sub toate toate aspectele ei din domeniile umanității: sociale, economice, medicale, științifice

Însăși evoluția armamentului în sine este o astfel de consecință nu-i așa? Pentru ca plecând de la o simplă piatră ce omora un om s-a ajuns la bombe nucleare care ucid însăși umanitatea.

Mai Binele sau dușmanul Binelui?!

Plecând de la o stare de Bine în care:

- dacii sub Burebista erau cei mai puternici și aveau cel mai de temut stat, economia era înfloritoare, având conform estimărilor făcute după capturarea tezaurului dacic peste 160-165 tone de aur și aproximativ 300-330 tone de argint care au oferit Romei 123 de zile de sărbători și pâine gratis după cucerirea Daciei și sinuciderea lui Decebal

- sub Cuza statul român a fost modernizat, țărănimea a fost împroprietărită, au fost secularizate averile bisericii care în majoritate plecau la greci, s-a redus furtul generalizat, etc

În numele Mai Binelui unde s-a ajuns?

- Dacii au fost cuceriți de romani și au rămas fără libertatea, aurul și argintul lor

- românii după Cuza, si-au adus un ofițer prusac rupt în coate dintr-o garnizoana din fundul Sileziei care a furat el și neamul lui ca în codru. Tot neamul lui a decis să trimitem tezaurul țării la vărul lor, Tarul Rusiei și acolo a rămas!

Poate fi Mai Răul leacul împotriva lui Mai Bine?

Omul, precum Sisif, își împinge propriul destin întruchipat de piatra pe care acesta este condamnat de zei să o ducă în vârful dealului, crezând evident ca îi va fi mai bine

Deși alunecarea pietrei împinse cu greu în vârful dealului, induce înapoi la vale, este atât de certă și de evidentă, Omul care crede ca îi va fi Mai Bine dacă o va duce din nou la final înapoi în vârful dealului precum Sisif, o ia din nou de la început!

A nega o evidență a rezultatelor Mai Binelui ca fiind în realitate Mai Rău, este o caracteristică a romanului devenită tipică și generală profund perpetuată prin educație și fatalism istoric în mentalul colectiv și individual al nației.

Celebrul actor Florin Călinescu spunea pe bună dreptate ca:” o nație ce învață din fragedă pruncie cum să fure (Cățeluș cu părul creț fură oul din coteț), să mintă (Și se jură ca nu fură) și să nu se apere ci să se văicărească la o oaie (aluzie la Balada Miorița) nu merită să trăiască!”

De ce se intampla totuși ca Mai Răul să fie leacul împotriva lui Mai Bine?

Pentru ca dacă Mai Binele este prezentat mereu ca fiind o acțiune directă a Omului aflat într-o situație de Bine iar vânzarea Răului ca imagine ne arată defapt ce înseamnă Mai Binele și efectele lui, înseamnă ca Omul nu mai are alte opțiuni !

Câți dintre noi au curajul să se uite dimineața în oglindă în proprii ochi fără rușine față de cele gândite, zise, făcute cu o zi înainte?

Claudiu Târziu - după plecarea sa din “Rai” (AUR) spunea un adevăr foarte dur: “Loialitatea omului nu a fost până la capăt nici în fața vindecărillor minunate, nici a învierilor din morți”

L-aș completa cu:

“ În cadrul proprietății private … Fiecare încearcă să instituie asupra celuilalt o putere străină, pentru a-și satisface astfel propriile nevoi egoiste. Creșterea cantității de obiecte este, prin urmare, însoțită de o extindere a domeniului puterilor străine la care omul este supus, iar fiecare produs nou reprezintă o nouă potențialitate de escrocherie reciprocă și de jaf reciproc.”

(Marx, Cerințele umane și diviziunea muncii (1844))

„Toate formele de stat au democrația drept adevăr și, din acest motiv, sunt false în măsura în care nu sunt democrație.” (K. Marx, Critica filosofiei dreptului a lui Hegel (1843))

“Nu voi crește TVA!” Nicușor Dan.