Acord semnat în 2022, dar blocat de întârzieri majore

Înțelegerea dintre statul român și Elbit Systems datează din 2022 și vizează achiziția a șapte sisteme de aeronave fără pilot. Planul inițial prevedea ca livrările să înceapă în 2025, însă calendarul a fost dat peste cap, iar proiectul a intrat într-o zonă sensibilă.

Situația a escaladat recent, după ce ministrul Apărării a avertizat public că acordul ar putea fi anulat dacă întârzierile continuă. Semnalul de alarmă a pus presiune pe compania israeliană, care a venit rapid cu clarificări și un nou calendar de implementare.

Explicația companiei: „forță majoră” și prioritizare urgentă

Într-un răspuns transmis agenției Reuters, reprezentanții Elbit Systems au explicat că întârzierile au fost generate de contextul de securitate din Israel, calificat drept o situație de „forță majoră”.

Anca Alexandrescu: „Dăm 200 de milioane de euro pe drone ucrainene. 600 de milioane de euro pe vaccinurile Pfizer!”

”În pofida provocărilor generate de situaţia excepţională de securitate din Israel, recunoscută de clienţii companiei din întreaga lume drept caz de forţă majoră, proiectul a primit prioritate ridicată”, a transmis compania.

Urmează testele finale în România

Potrivit informațiilor oficiale, sistemele Watchkeeper X sunt pregătite pentru a intra în faza finală de testare chiar în România. Aceste teste de acceptare ar urma să înceapă spre sfârșitul lunii aprilie, însă doar după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române.

Un detaliu important subliniat de companie este faptul că dronele sunt fabricate în România, ceea ce oferă proiectului o componentă industrială locală semnificativă.

Context tensionat la granița cu Ucraina

Achiziția acestor sisteme vine într-un moment sensibil pentru securitatea regională. România, membră a Uniunea Europeană și NATO, are o frontieră de aproximativ 650 de kilometri cu Ucraina, zonă afectată direct de conflictul din regiune, scriu jurnaliștii britanici.

În repetate rânduri, drone implicate în atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au ajuns în spațiul aerian românesc, iar fragmente ale acestora au fost descoperite pe teritoriul țării, în apropierea graniței.

În acest context, introducerea sistemelor Watchkeeper X devine o piesă importantă în strategia de supraveghere și securizare a granițelor României.

Radu Miruță: „Analizăm rezilierea contractului Watchkeeper X”. Ce se întâmplă cu dronele Elbit de 400 de milioane de euro