Clienta Ancuței Cîrcu face mărturii cutremurătoare. Aceasta susține că a anunțat-o încă de la primele efecte adverse pe afaceristă, însă aceasta ar fi îndrumat-o să folosească crema în continuare.

După ce și-a dat seama că situația se înrăutățește, Ancuța Cîrcu i-ar fi spus femeii că îi va plăti spitalizarea și tratamentele, povestește victima.

Replica Ancuței Cîrcu nu a întârziat să apară. Afacerista se apără și susține că produsele nu sunt fabricate de ea ci au fost cumpărate de la farmacii și revândute sub sigla firmei sale.

În urma scandalului, procurorii au făcut mai multe percheziții iar Ancuța Cîrcu a fost reținută și plasată sub control judiciar. Ironia face că firma Ancuței Cîrcu a fost premiată în 2023 la Topul Firmelor Bistrița-Năsăud pentru o cifră de afaceri de 1,1 milioane de lei.

Nu este prima dată când fosta politiciană are probleme cu legea. În 2021, Ancuța Cîrcu a ajuns în arestul poliției fiind acuzată de proxenetism. Mai exact, afacerista era acuzată că ar fi obligat două tinere să practice prostituția în clubul moștenit de la fratele ei, în Tenerife, spun jurnaliștii.

Ancuța Cîrcu a intrat în atenția publicului în urmă cu mulți ani după scandalurile din platourile de televiziune cu importanți oameni din politică.