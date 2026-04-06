„Societatea românească, pe 18 mai, în urma dezbaterilor pe care le va avea în aceste două săptămâni, va alege schimbarea înțeleaptă, față de o schimbare care să ducă la haos.”, a declarat Nicusor Dan pe 6 mai 2025.

Întrebat ce ar face dacă ar câștiga George Simion alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a răspuns: „Eu, nimic special. România, nu știu ce ar face, adică semnalul o să fie pe economie foarte, foarte prost. Am văzut deja, în 24 noiembrie, după ce a câștigat Călin Georgescu primul tur; l-am văzut acum, după ce George Simion a făcut 40%.”, a declarat Nicușor Dan pe 7 mai 2025.

Nicușor Dan, promisiuni deșarte în campania pentru prezidențiale

Mai 2025. O săptămână înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale și o săptămână în care Nicușor Dan a vorbit doar despre cât de rău ar arăta România dacă George Simion ar ajunge la palatul Cotroceni: dobânzi mai mari, incapacitate de plată și o retrogradare din partea agențiilor de rating. La toate acestea se adaugă și promisiunile făcute dar nerespectate.

„Dacă voi fi președinte, TVA nu va crește în mandatul meu.”, a promis Nicușor Dan pe 13 mai 2025.

Deși în campanie tandemul Nicușor Dan, președinte - Ilie Bolojan, premier promitea că va scoate România din criză, acum, la un an distanță de acel moment țara noastră este în recesiune tehnică.

Taxele adoptate anul trecut, în special majorarea TVA, a accizelor și înghețarea veniturilor au dus la scăderea consumului cu peste 25% la începutul anului.

Haos total: cumpărături mai puține, vânzări mai mici

Asta se traduce prin cumpărături mai puține, vânzări mai mici, profituri mai slabe decât cheltuielile, iar cei în pericol vor fi angajații. Și asta nu e tot.

Guvernul a introdus contribuția de 10% la sănătate pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei, mamele aflate în concediu de creștere copil, veterani de război.

„Domnul președinte ne-a solicitat, pe bună dreptate, să facem tot ceea ce este posibil pentru a nu crește TVA-ul.

Din păcate, analizând soluțiile pe care piețele le acceptă, purtând discuții în toată această perioadă legate de pachetul fiscal, am ajuns la această soluție pe care Guvernul și-o asumă, în așa fel încât să evităm un risc de retrogradare iminent.

Nu a fost, practic, o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost niște măsuri de responsabilitate care trebuiau puse în practică.”, a declarat Ilie Bolojan.

Categoriile vulnerabile au plătit dezmățul politicienilor

Austeritatea s-a simțit însă, dar strigătul românilor nu a ajuns și la cei care ne conduc. Pensionari, angajați, antreprenori, profesori, medici, angajați din primării, dar și alte multe categorii au plătit prin taxe și impozite dezmățul politicienilor.

Iar gheața mai are puțin și se sparge. România este la un pas de a intra în recesiune economică, iar războiul din Orient are deja consecințe extrem de grave.

Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Vom avea inflație mai mare”

Carburanții de scumpesc constant, iar asta va avea efecte în lanț. Experții prognozează o inflație din două cifre și produse și servicii mai scumpe. Guvernul a reacționat târziu și cu măsuri fără un impact semnificativ: o plafonare a adaosului comercial la pompă și o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru.

„E o calamitate această criză și echivalează cu o schimbare în prețul relativ al energiei. Fără energie nu se poate, nu putem funcționa ca societate modernă. Vom avea inflație mai mare”, a declarat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

„Tendința motorinei de creștere se va menține, ceea ce va face ca, cel mai probabil, până la sfârșitul lunii 29 aprilie, să avem un preț de 11 lei pe litru, chiar dacă avem aceste două măsuri.”, a declarat Dumitru Chisalita.

Iar puterea a reușit să scoată în stradă și una dintre cele mai vulnerabile categorii de români - persoanele cu dizabilități. Guvernul nu le-a mai indexat indemnizațiile extrem de mici, a eliminat facilitățile și a introdus taxe și impozite.