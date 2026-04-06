Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat măsuri în acest sens, în urmă cu o lună, după ce s-a deplasat prin oraș împreună cu o echipă din municipalitate.



”Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată! Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraș cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă mașini parcate pe trotuare. "Puneți stâlpișori, dați amenzi, reparați! Nu vedem orașul de mașini!". Zis și făcut! Administrația Străzilor și Poliția Locală a Municipiului București s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat fața a zeci de zone. Acționează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișorii sau, după caz, repară întreg trotuarul”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.





Luni au fost montați stâlpișori la Academia Română și la Sala Palatului. Au fost eliberate trotuarele de pe Strada Valter Mărăcineanu și la intersecția de la Cathedral Plaza a străzilor Luterană și Berthlot. Stâlpișori au fost puși și pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion.



Potrivit sursei citate, în paralel, polițiștii locali îi sancționează pe șoferii care parchează pe trotuare și pe spațiul verde, mai ales acolo unde în apropiere există locuri de parcare cu plată.



”Azi acționăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparații și amenajări”, a transmis municipalitatea.

Discuțiile secrete dintre Ciprian Ciucu și Nicușor Dan. ”Eu îl sun mai des pe președinte, dar mereu răspunde”